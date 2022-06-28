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Будь-який напад на торговельний центр, - це жахливо, - речник Генсекретаря ООН

В ООН сподіваються, що переговори між Україною та Росією продовжаться.

Будь-який напад на торговельний центр, - це жахливо, - речник Генсекретаря ООН
Фото: un.org

Керівництво ООН шоковано російським ракетним ударом по торговельному центрі в Кременчуці.

Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням на речника Генсека ООН Стефана Дюжарріка.

“Будь-який напад на торговельний центр, - це, м’яко кажучи, жахливо. І це далеко від лінії фронту”, - сказав Дюжаррік.

Він додав, що будь-яка цивільна інфраструктура, яка включає торговельні центри й цивільних осіб, ніколи не повинна ставати мішенню.

Нагадаємо, Росія вкотре завдала ударів по місті Кременчук, що на Полтавщині. Окупанти влучили в торгово-розважальний центр Кременчука, в результаті удару постраждали, щонайменше, десятки людей. Наразі відомо вже про 13 загиблих.

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