Будь-який напад на торговельний центр, - це жахливо, - речник Генсекретаря ООН

В ООН сподіваються, що переговори між Україною та Росією продовжаться.

Керівництво ООН шоковано російським ракетним ударом по торговельному центрі в Кременчуці.

Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням на речника Генсека ООН Стефана Дюжарріка.

“Будь-який напад на торговельний центр, - це, м’яко кажучи, жахливо. І це далеко від лінії фронту”, - сказав Дюжаррік.

Він додав, що будь-яка цивільна інфраструктура, яка включає торговельні центри й цивільних осіб, ніколи не повинна ставати мішенню.

Нагадаємо, Росія вкотре завдала ударів по місті Кременчук, що на Полтавщині. Окупанти влучили в торгово-розважальний центр Кременчука, в результаті удару постраждали, щонайменше, десятки людей. Наразі відомо вже про 13 загиблих.