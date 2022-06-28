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Від російського обстрілу Сумщини одна людина отримала поранення, - Живицький

Росіяни обстріляли Краснопільську громаду.

Від російського обстрілу Сумщини одна людина отримала поранення, - Живицький
Фото: Дмитро Живицький

З 16:00 27 червня росіяни почали обстріли зі ствольної артилерії Сумської області. У Краснопільській громаді зафіксовано 40 приходів. Одна людина була поранена.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Після 22 години ворог відкрив вогонь по Білопільській громаді”, - додав Живицький.

Він також розповів, що сьогодні за допомогою авіації евакуювали одну людину, яку було поранено вчора. 

“За її життя боротимуться фахівці у спеціалізованій медичній установі” - підсумував Живицький.

Нагадаємо, Росія вкотре завдала ударів по місті Кременчук, що на Полтавщині. Окупанти влучили в торгово-розважальний центр Кременчука, в результаті удару постраждали, щонайменше, десятки людей. Наразі відомо вже про 13 загиблих.

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