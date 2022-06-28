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Україна отримала проміжну перемогу над Росією у морському арбітражі ООН

Рішення по суті поки що немає.

Україна отримала проміжну перемогу над Росією у морському арбітражі ООН
Фото: Українська правда

Україна виборола важливе позитивне рішення Міжнародного Арбітражу ООН щодо захоплення наших суден і моряків у 2018 році.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Арбітраж відкинув основні зауваження РФ і підтримав позицію України. Боремося за справедливе рішення по суті”, - повідомив Кулеба. 

Він висловив переконання, що Росія буде покарана за всі свої злочини, як сучасні так і минулі. 

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів окупованого Криму обстріляли й захопили три кораблі ВМС України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені. Росія обстріл і захоплення українських кораблів визнала.

18 листопада 2019 року, після 358 днів незаконного захоплення, катери й буксир передали Україні в нейтральних водах, відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права. 20 листопада вони прибули на базу в Очаків. При цьому судна прийшли не своїм ходом, а за допомогою буксирів, у практично знищеному стані. При огляді з'ясувалося, що росіяни зняли все радіоустаткування, а також унітази, кухонні плити, плафони розетки.

Українські моряки повернулися додому 7 вересня 2019 року під час обміну полоненими у форматі 35 на 35.

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