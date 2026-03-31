Росіяни потрощили у Херсоні квартири

Сьогодні зранку російські загарбники обстріляли Корабельний район міста.

Сьогодні зранку російські загарбники обстріляли Корабельний район Херсона.

Про це повідомили у Херсонської ОВА.

Ворог прицільно вдарив по багатоповерхівці.

Унаслідок прямого влучання потрощено дах та квартири.

На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила.