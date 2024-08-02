Олімпіада-2024. День 7. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Українка Ярослава Магучіх під час виступу на змаганнях зі стрибків у висоту.

12:40. Ірина Геращенко не змогла одразу взяти 1.95. Давай з другої спроби!

12:35. Українка Ярослава Магучіх впевнено бере висоту 1.95 з першої спроби! Майстриня!

12:30. Організатори Олімпіади знають, хто у стрибках у висоту є головною зіркою! Наша Ярослава у Парижі!

The new world record holder in the high jump, Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦, has just made her debut in Stade de France with a perfectly executed first jump. 👏

📸Getty Images/Hannah Peters#Paris2024 pic.twitter.com/L3NC1uFYQb — Paris 2024 (@Paris2024) August 2, 2024

12:27. Паралельно відбуваються змагання з бігу! Гляньте красивого!

The purple track x the Olympic Rings 🥇



📸 Richard Heathcote/Getty pic.twitter.com/WoDuD81WaE — Paris 2024 (@Paris2024) August 2, 2024

12:25. Українка Олена Костевич фінішувала 29-ю у першій частині стрільби з дрібнокаліберного пістолета на 25 метрів. Наступна частина кваліфікації – стрільба на швидкість. Для виходу в фіналі українці потрібно потрапити до вісімки найкращих за підсумками двох етапів змагань.

12:20. Ірина Геращенко з другої спроби бере 1.92! Брааааавііііііссііііііімооооооо!!!

12:14. Ірина Геращенко не взяла 1.92 з першої спроби! Не хвилюйтеся, спортсменці потрібно перестрибнути планку в одному з трьох разів. Віримо, що новий стрибок буде успішним.

12:05. Українці Ігор Хмара та Станіслав Ковальов розпочинають змагання з академічного веслування у парних двійках у легкій вазі. Хлопці, викладіться на всі 100, будь ласка!

12:00. Бажаємо удачі нашим стрибунам! Олег Колодій і Данило Коновалов розпочали змагання зі синхронних стрибків у воду з 3-метрового трампліна!

11:51. Ірина Геращенко спокійно взяла 1.88! Йдемо далі!

11:49. До слова, Ярослава Магучіх стартує у кваліфікації з 1.92 – це на 9 сантиметрів вище за першу кваліфікаційну висоту!:)

11:48. Прекрасна робота, Михайле! Українець Кохан метнув молот на понад 77 метрів та пройшов до фіналу, подолавши кваліфікаційний норматив! Молодчинка!

11:40. Юлія Левченко з третьої спроби не змогла подолати кваліфікаційну висоту й завершила виступи на Іграх... Неочікувано й сумно!

11:38. Юлія Левченко вдруге не змогла подолати планку на висоті 1.83... Ірина Геращенко водночас впевнено подолала першу висоту.

11:35. Дива не сталося. Христина Гоман поступилася на старті змагань з дзюдо (78+ кг). В 1/16 фіналу вона програла представниці Нідерландів Маріті Кемпс.

11.25. Є перше золото змагального дня! К’яра Леоне зі Швейцарії встановила олімпійський рекорд у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 50 метрів з трьох положень та здобула золоту медаль. Загальна кількість очок чемпіонки – 464.4. Срібло завоювала американка Саген Маддалена (463,0), бронзу –Чжан Цюн'юе з Китаю (452,9).

Фото: EPA/UPG (Зліва направо) срібна призерка Саген Маддалена зі США, золота призерка К’яра Леоне зі Швейцарії та бронзова призерка Цюн’юе Чжан з Китаю позують під час церемонії нагородження медалей у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів серед жінок на змаганнях зі стрільби на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року в стрілецькому центрі у Шатору, Франція, 2 серпня 2024 року/

Chiara Leone clinches gold in the 50m 3 positions shooting event, bringing Switzerland its first gold medal 🥇

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Chiara Leone rafle l'or au tir 50m 3 positions et offre sa première médaille d'or à la Suisse 🥇#Paris2024 pic.twitter.com/t88sEWJcQ9 — Paris 2024 (@Paris2024) August 2, 2024

11:15. У Парижі розпочалася кваліфікація зі стрибків у висоту. Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко уже стартують. Паралельно з ними у метанні молоту виступатиме Михайло Кохан.

11:10. Останній шанс для українського дзюдо! За 20 хвилин свій бій в 1/16 фіналу розпочне українка Христина Гоман. Вона змагатиметься проти Маріт Кемпс із Нідерландів.

11:05. Легенда українського спорту Олена Костевич змагається у кваліфікації зі стрільби з дрібнокаліберного пістолета з 25 метрів. Зараз вона перебуває на проміжному 11-му місці.

Вітаємо, друзі! Сьогодні український боксер Олександр Хижняк проведе бій у чвертьфіналі Олімпіади. Крім того, у кваліфікаційному етапі виступлять українські легкоатлети, зокрема Ярослава Магучіх, Марина Бех-Романчук, Михайло Кохан й інші.