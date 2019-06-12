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Украинка Терлюга завоевала "золото" на турнире по каратэ со сломанным пальцем

Анжелика Терлюга выиграла турнир Karate 1 Premier.

Украинка Терлюга завоевала "золото" на турнире по каратэ со сломанным пальцем
Анжелика Терлюга
Фото: isport.ua

Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала "золото" на турнире Karate 1 Premier, который проходил в Шанхае.

В финальном противостоянии в весовой категории 55 кг украинка одержала верх над 20-летней китаянкой Дин Цзямей - 6:0.

При этом, как выяснилось позже, весь турнир Анжелика провела со сломанным мизинцем на ноге.

"Эта золотая медаль была особенной, - цитирует сообщение Терлюги на странице в Instagram isport.ua. - Ровно за две недели до этого турнира я сломала мизинец на ноге на тренировке. Стопа посинела и ходить было нереально больно. И тут я очень хочу поблагодарить моего доктора за предприимчивость и творческий подход. Благодаря ему я уже начала тренировки спустя 5 дней после перелома в специальном бандаже (который он смастерил сам) на сборах в Германии. Старалась не обращать внимания на боль в ноге и отправилась на соревнования в Шанхай.

Я очень сильно рада такому исходу этого риска. Выступала я в обычных тейпах и просто терпела. Хорошо, что все хорошо. Всем благодарна за поддержку и веру в меня! Следующий старт - Европейские Игры в Минске", - отметила спортсменка.

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