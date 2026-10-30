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У Дніпрі та частині області – знеструмлення через обстріли

В області серйозно пошкоджено обладнання через атаки ворога.

У Дніпрі та частині області – знеструмлення через обстріли
Фото: тг-канал Укренерго

Станом на ранок 30 жовтня у Дніпрі та частині області зафіксовані знеструмлення через російські атаки. Області серйозно пошкоджене обладнання.

Про це написав мер міста Борис Філатов та повідомили у ДТЕК

«За командою Укренерго застосовані екстрені відключення в місті Дніпрі, прилеглих до обласного центру районах та в частині Павлоградського району», – повідомили у компанії. 

В області серйозно пошкоджено обладнання через атаки ворога.

Енергетики працювали всю ніч і продовжують працювати зараз, щоб якомога швидше заживити обʼєкти критичної інфраструктури та повернути світло.

Під час екстрених відключень графіки не діють.

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