Станом на ранок 30 жовтня у Дніпрі та частині області зафіксовані знеструмлення через російські атаки. Області серйозно пошкоджене обладнання.
Про це написав мер міста Борис Філатов та повідомили у ДТЕК.
«За командою Укренерго застосовані екстрені відключення в місті Дніпрі, прилеглих до обласного центру районах та в частині Павлоградського району», – повідомили у компанії.
В області серйозно пошкоджено обладнання через атаки ворога.
Енергетики працювали всю ніч і продовжують працювати зараз, щоб якомога швидше заживити обʼєкти критичної інфраструктури та повернути світло.
Під час екстрених відключень графіки не діють.
- У ніч на 30 жовтня російська армія атакувала Україну балістикою, керованими ракетами та безпілотниками. Основними напрямками комбінованого удару РФ вночі були Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина.