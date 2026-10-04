Російська "Бандероль" поцілила в багатоповерхівку в Харкові, є загиблі

В Індустріальному районі Харкова російська ракета-дрон "Бандероль" поцілила в багатоквартирний будинок.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"У Харкові зафіксовано влучання "Бандеролі" в багатоквартирний будинок в Індустріальному районі. Надходить інформація про двох загиблих та кількох поранених", – написав Терехов у Telegram.

Раніше він також повідомив, що ворог атакував Київський район. Там зафіксовано влучання на відкритій території.

Останнім часом Росія частіше використовує для атак по Україні новий засіб - «Бандероль», який іноді називають ракетою-дроном. Атаки відбуваються переважно по Одещині та Харківщині. Також були випадки ударів по Києву та Дніпру. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Дешевий спам. Що треба знати про російські «Бандеролі», які наслідки влучань та чим їх збивати".