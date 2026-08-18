У Київській області ППО відбиває атаку реактивних дронів

У Київській області вранці 18 серпня протиповітряна оборона відбиває атаку ворожих дронів. Обласна військова адміністрація закликає перебувати в укриттях до відбою.

Мешканців просять не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників. Деталі атаки поки невідомі.

Повітряні сили попереджають про рух групи реактивних дронів у бік Броварів. Є загроза і для столиці.

Реактивні дрони рухаються з більшою швидкістю, ніж моделі «шахедів», які ворог запускає з осені 2022-го року. ППО України здатна їх збити, але для цього підходять не всі засоби ураження. Нещодавно ексміністр оборони Михайло Федоров повідомляв, що в Україні успішно протестували в бою перехоплювач реактивних БпЛА. Він має швидкість близько 600 км/год.