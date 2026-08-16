На Одещині унаслідок обстрілу є пошкодження і поранені (оновлено)

Ворог атакував Одеську область. Унаслідок атаки РФ постраждала людина, пошкоджені три п'ятиповерхові будинки.
Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Ворог завдав чергового удару по півдню Одещини. У Білгород-Дністровському внаслідок ворожої атаки пошкоджено фасади та скління у трьох 5-поверхових житлових будинках", – ідеться у повідомленні.
За оновленою інформацією, до 2 людей зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Білгород-Дністровському. За медичною допомогою звернувся ще один постраждалий.
Також в результаті атаки ушкоджено територію двох непрацюючих підприємств.
- Уночі армія РФ атакувала Київ, Кременчук та Кривий Ріг протикорабельними ракетами Онікс, балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23 та 106 ударними БпЛА.