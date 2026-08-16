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На Одещині унаслідок обстрілу є пошкодження і поранені (оновлено)

Пошкоджено фасади та скління у трьох 5-поверхових житлових будинках.

На Одещині унаслідок обстрілу є пошкодження і поранені (оновлено)
Фото: ДСНС Одещини

Ворог атакував Одеську область. Унаслідок атаки РФ постраждала людина, пошкоджені три п'ятиповерхові будинки.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог завдав чергового удару по півдню Одещини. У Білгород-Дністровському внаслідок ворожої атаки пошкоджено фасади та скління у трьох 5-поверхових житлових будинках", – ідеться у повідомленні.

За оновленою інформацією, до 2 людей зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Білгород-Дністровському. За медичною допомогою звернувся ще один постраждалий. 

Також в результаті атаки ушкоджено територію двох непрацюючих підприємств. 

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