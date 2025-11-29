ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакують Україну ракетами і БПЛА: у Києві лунали вибухи (доповнюється)

Ворог обстріляв столицю балістичними ракетами.

Росіяни атакують Україну ракетами і БПЛА: у Києві лунали вибухи (доповнюється)
ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

Київ перебуває під комбінованою атакою росіян: внаслідок удару безпілотників вже є руйнування та виклики медиків. Близько 1 години ночі з Брянська по столиці застосували балістичні ракети.

За словами мера Віталія Кличка, бригади лікарів вирушили у Солом'янський, Святошинський, Шевченківський та Дарницький райони міста. 

КМВА повідомила про 6 локацій з пошкодженнями в різних районах міста - багатоповерхові будинки та приватний сектор. Є четверо постраждалих.

Через атаку у Києві запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Моніторингові канали попереджають про запуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Також фіксувалася активність стратегічної авіації росіян.
﻿
