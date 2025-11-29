Росіяни атакували Україну ракетами і БПЛА: у Києві 1 загиблий та 8 постраждалих (доповнюється)

Київ перебуває під комбінованою атакою росіян: внаслідок удару безпілотників вже є руйнування та виклики медиків. Близько 1 години ночі з Брянська по столиці застосували балістичні ракети.

За словами мера Віталія Кличка, бригади лікарів вирушили у Солом'янський, Святошинський, Шевченківський та Дарницький райони міста.

КМВА повідомила про 6 локацій з пошкодженнями в різних районах міста - багатоповерхові будинки та приватний сектор. Є 8 постраждалих, п'ятьох з них - зокрема 13-річну дитину - госпіталізовано. Одна людина загинула.

Через атаку у Києві запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Моніторингові канали попереджають про запуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Також фіксувалася активність стратегічної авіації росіян.