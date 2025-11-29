Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Росіяни атакували Україну ракетами і БПЛА: у Києві 1 загиблий та 8 постраждалих (доповнюється)

Ворог обстріляв столицю балістичними ракетами.

Росіяни атакували Україну ракетами і БПЛА: у Києві 1 загиблий та 8 постраждалих (доповнюється)
ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

Київ перебуває під комбінованою атакою росіян: внаслідок удару безпілотників вже є руйнування та виклики медиків. Близько 1 години ночі з Брянська по столиці застосували балістичні ракети.

За словами мера Віталія Кличка, бригади лікарів вирушили у Солом'янський, Святошинський, Шевченківський та Дарницький райони міста. 

КМВА повідомила про 6 локацій з пошкодженнями в різних районах міста - багатоповерхові будинки та приватний сектор. Є 8 постраждалих, п'ятьох з них - зокрема 13-річну дитину - госпіталізовано. Одна людина загинула.

Через атаку у Києві запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Моніторингові канали попереджають про запуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Також фіксувалася активність стратегічної авіації росіян.
