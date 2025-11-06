Поліція Києва розшукує зниклого начальника відділу Дарницького управління ГУНП і арештовані кошти

Поліція повідомила про розшук свого колеги, керівника відділення Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві. Столичні правоохоронці розповіли, що він не вийшов на службу, а зв'язок з ним встановити не вдалося.

Зниклий правоохоронець є матеріально відповідальною особою і має доступ до арештованих активів. Під час перевірки Держбюро розслідувань виявило зникнення арештованих коштів.

Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки негайно розпочали пошуки поліцейського у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство із позначкою "безвісти зниклий").

Окремо ДБР відкрило провадження за ч. 3 статті 365 Кримінального кодексу – перевищення влади або повноважень працівником правоохоронного органу.