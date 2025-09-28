РФ завдала щонайменше два удари по Запоріжжю: є поранені і руйнування (оновлено)

Унаслідок удару пожежа виникла у багатоповерхівці, також руйнувань зазнала будівля освітнього закладу.

На світанку 28 вересня російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. У Запоріжжі зафіксовано щонайменше 2 удари. Відомо про 15 поранених, руйнувань зазнав освітній заклад, горіла багатоповерхівка.

Станом на 8:00 кількість поранених через рсійський удар зросла до 21 людини. Двоє з них у важкому стані.

Оновлення. Кількість поранених унаслідок удару РФ зросла до 16, серед них — троє дітей.

Оновлення. За інформацією Івана Федорова, найбільше постраждалих унаслідок російського обстрілу у Шевечнківському районі Запоріжжя. Там ворожа ракета влучила у багатоповерхівку. Станом на 7:40, відомо про 15 поранених. Триває ліквідація наслідків.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Четверо поранених — ще одна жінка звернулась за допомогою медиків після нічного ворожого удару", — йдеться у повідомленні.

Лікарі надали всю необхідну допомогу постраждалій.

За даними ОВА, в одній із багатоповерхівок міста сталося займання внаслідок ворожої атаки.

"Росіяни намагаються атакувати критичну інфраструктуру міста. Вибуховою хвилею пошкоджено один із закладів освіти", — зазначає Федоров.

Також, за інформацією Федорова, унаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень оселі та обʼєкти інфраструктури у Дніпровському та Шевченківському районах Запоріжжя.

Загалом 9 будинків приватного сектору та 14 багатоповерхівок. Понівечені і нежитлові приміщення.