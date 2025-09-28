“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ завдала щонайменше два удари по Запоріжжю: є поранені і руйнування (оновлено)

Унаслідок удару пожежа виникла у багатоповерхівці, також руйнувань зазнала будівля освітнього закладу.

РФ завдала щонайменше два удари по Запоріжжю: є поранені і руйнування (оновлено)
Фото: Запорізька ОВА

На світанку 28 вересня російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. У Запоріжжі зафіксовано щонайменше 2 удари. Відомо про 15 поранених, руйнувань зазнав освітній заклад, горіла багатоповерхівка. 

Станом на 8:00 кількість поранених через рсійський удар зросла до 21 людини. Двоє з них у важкому стані.

Оновлення. Кількість поранених унаслідок удару РФ зросла до 16, серед них — троє дітей.

Оновлення. За інформацією Івана Федорова, найбільше постраждалих унаслідок російського обстрілу у Шевечнківському районі Запоріжжя. Там ворожа ракета влучила у багатоповерхівку. Станом на 7:40, відомо про 15 поранених. Триває ліквідація наслідків.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Четверо поранених — ще одна жінка звернулась за допомогою медиків після нічного ворожого удару", — йдеться у повідомленні. 

Лікарі надали всю необхідну допомогу постраждалій.

За даними ОВА, в одній із багатоповерхівок міста сталося займання внаслідок ворожої атаки.

"Росіяни намагаються атакувати критичну інфраструктуру міста. Вибуховою хвилею пошкоджено один із закладів освіти", — зазначає Федоров.

Також, за інформацією Федорова, унаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень оселі та обʼєкти інфраструктури у Дніпровському та Шевченківському районах Запоріжжя. 

Загалом 9 будинків приватного сектору та 14 багатоповерхівок. Понівечені і нежитлові приміщення. 
