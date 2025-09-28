РФ завдала щонайменше два удари по Запоріжжю: є поранені і руйнування (оновлено)

На світанку 28 вересня російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. У Запоріжжі зафіксовано щонайменше 2 удари. Відомо про 15 поранених, руйнувань зазнав освітній заклад, горіла багатоповерхівка.
Станом на 8:00 кількість поранених через рсійський удар зросла до 21 людини. Двоє з них у важкому стані.
Оновлення. Кількість поранених унаслідок удару РФ зросла до 16, серед них — троє дітей.
Оновлення. За інформацією Івана Федорова, найбільше постраждалих унаслідок російського обстрілу у Шевечнківському районі Запоріжжя. Там ворожа ракета влучила у багатоповерхівку. Станом на 7:40, відомо про 15 поранених. Триває ліквідація наслідків.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Четверо поранених — ще одна жінка звернулась за допомогою медиків після нічного ворожого удару", — йдеться у повідомленні.
Лікарі надали всю необхідну допомогу постраждалій.
За даними ОВА, в одній із багатоповерхівок міста сталося займання внаслідок ворожої атаки.
"Росіяни намагаються атакувати критичну інфраструктуру міста. Вибуховою хвилею пошкоджено один із закладів освіти", — зазначає Федоров.
Також, за інформацією Федорова, унаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень оселі та обʼєкти інфраструктури у Дніпровському та Шевченківському районах Запоріжжя.
Загалом 9 будинків приватного сектору та 14 багатоповерхівок. Понівечені і нежитлові приміщення.
- Впродовж доби окупанти завдали 727 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.