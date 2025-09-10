РФ атакувала дроном Запоріжжя: двоє людей поранені

Російський безпілотник атакував багатоповерхівку у Запоріжжі, постраждали люди.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Вибиті вікна та пошкоджені балкони, інші наслідки встановлюються. Ворог атакував Запоріжжя БпЛА", — ідеться у повідомленні.
На місці працювали представники надзвичайних служб.
Як відомо, унаслідок обстрілів двоє людей зазнали поранень. 53-річні чоловік та жінка отримують усю необхідну допомогу.
- Російські окупанти атакували мешканців села Приморське Запорізької області. Унаслідок російського терору постраждав 68-річний чоловік.