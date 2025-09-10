РФ атакувала дроном Запоріжжя: двоє людей поранені

Як відомо, унаслідок обстрілів двоє людей зазнали поранень. 53-річні чоловік та жінка отримують усю необхідну допомогу.

"Вибиті вікна та пошкоджені балкони, інші наслідки встановлюються. Ворог атакував Запоріжжя БпЛА", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Російський безпілотник атакував багатоповерхівку у Запоріжжі, постраждали люди.

У багатоповерхівці вибиті вікна і пошкоджені балкони.

