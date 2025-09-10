Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
​Кримські цілі
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
РФ атакувала дроном Запоріжжя: двоє людей поранені

У багатоповерхівці вибиті вікна і пошкоджені балкони.

Фото: Запорізька ОВА

Російський безпілотник атакував багатоповерхівку у Запоріжжі, постраждали люди.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Вибиті вікна та пошкоджені балкони, інші наслідки встановлюються. Ворог атакував Запоріжжя БпЛА", — ідеться у повідомленні.

На місці працювали представники надзвичайних служб.

Як відомо, унаслідок обстрілів двоє людей зазнали поранень. 53-річні чоловік та жінка отримують усю необхідну допомогу.

  • Російські окупанти атакували мешканців села Приморське Запорізької області. Унаслідок російського терору постраждав 68-річний чоловік.
