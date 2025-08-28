МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Росіяни обстрілюють Україну БПЛА, балістикою та "Кинджалами" (доповнюється)

Декілька ракет впали у Чорнобильській зоні відчуження.

Росіяни обстрілюють Україну БПЛА, балістикою та "Кинджалами" (доповнюється)
Упродовж ночі на 28 серпня росіяни масовано атакують Україну ударними безпілотниками. Близько 3:00 Київ та Київська область опинилися під обстрілом, попередньо - балістичними ракетами.

У столиці лунали гучні вибухи. За словами мера Віталія Кличка, у Дніпровському районі надійшов виклик медиків, бригада прямує на місце. Також екстрені служби виїхали у Шевченківський та Дарницький райони. У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків. У Дарницькому одразу кілька викликів бригад "швидкої".

Моніторингові канали повідомили про падіння кількох засобів ураження у Чорнобильській зоні відчуження. Є інформація про обстріл Прип'яті - відселеного міста-супутника Чорнобильської АЕС.

Також у повітрі перебувають російські борти стратегічної авіації, можливе застосування крилатих ракет.

Повітряні Сили сповістили про активність МіГ-31К ворога, були здійснені пуски ракет "Кинджал".
