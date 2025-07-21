СБУ затримала "крота" ФСБ, який проник у закритий підрозділ НАБУ "Д-2"

Служба безпеки та Генпрокуратура викрили "крота" фсб у лавах Національного антикорупційного бюро України. Російського агента курував ексзаступник керівника охорони Януковича.
Про це пише СБУ.
"За результатами комплексних заходів у Києві затримано співробітника Центрального апарату НАБУ, який, працює в найелітнішому, закритому підрозділі "Д-2" та шпигував для російської спецслужби", — ідеться у повідомленні.
Як встановило розслідування, підривну діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до росії, а сам залишився у Криму і вступив до лав окупантів та був завербований фсб.
Служба безпеки задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича з боку фігуранта.
Серед іншого, "кріт" збирав для ФСБ установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував теракти та спеціальні інформаційні операції. Щоб отримати персональну інформацію про потенційні "цілі", фігурант використовував закриті бази даних правоохоронних органів України.
За кожне виконане завдання агент отримував від куратора гроші, які надходили на його банківську картку.
Раніше співробітники Служби безпеки України повідомляли керівництво НАБУ про можливі ризики відносно вказаного співробітника. Втім, керівництво відомства не вжило жодних заходів реагування, а фігурант після цього продовжив роботу на займаній посаді та намагався знищити докази протиправної діяльності.
У подальшому, після ґрунтовного документування злочинів «крота», СБУ та ОГП затримали його. У нього вилучено телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував для контактів з куратором.
Наразі агенту рф повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 1 ст. 111 (державна зрада);ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).
Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.
Обшуки в детективів НАБУ: що відомо
- Вранці джерела LB і інших редакцій повідомили про проведення обшуків в окремих детективів НАБУ. Їх перевіряли на предмет можливих зв'язків із росіянами.
- Згодом СБУ та Офіс генерального прокурора опублікували перше офіційне повідомлення про затримання керівника регіонального управління (відповідав за прифронтові Запорізьку і Дніпропетровську області) Руслана Магамедрасулова. Він, за даними слідства, сприяв продажу технічних конопель у Дагестан. А також спілкувався з нардепом-втікачем від забороненої ОПЗЖ Федором Христенком.
- Після цього вони повідомили про заочне оголошення підозри Христенку. За даними слідства, він співпрацював з російською спецслужбою і налагодив "тісні стосунки з окремими керівниками НАБУ". Зокрема, Магамедрасуловим.
- "Інший посадовець, з яким у народного депутата відбувалися контакти, – керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров. Є докази, що дружина Скомарова в 2022 році покидала країну на автомобілі, що належав сімʼї нардепа-втікача Христенка. Задокументовано, що підлеглі Олександра Скомарова детективи НАБУ за дорученням народного депутата Христенка допомогли перетнути державний кордон Геннадію Боголюбову. Зокрема встановлено, що двоє співробітників Бюро супроводжували олігарха-втікача в потягу, під час його втечі за кордон. Крім того, за наявною в слідства інформацією, інший український олігарх Ігор Коломойський теж планував вирішити свої кримінальні справи за допомогою Олександра Скомарова, у разі його перемоги в конкурсі на керівника Бюро економічної безпеки, де він брав участь", – сказали в ОГП.
- Обшуки відбулися не лише в НАБУ, а й в Спеціалізованій антикорпрокуратурі. Там повідомили, що слідчі отримали доступ до документів, де є дані про заплановані спецоперації. СБУ зі свого боку запевнила, що такої інформації не отримувала.
- У НАБУ зазначили, що загалом слідчі дії сьогодні відбулися в 15 детективів, і загалом було близько 70 обшуків. Частина з них – через ДТП . ДБР оголосило про повідомлення підоз трьом співробітникам НАБУ, які скоїли ДТП з потерпілими. Вони хочуть клопотати про утримання під вартою двох із них. Але всі ці аварії – 2021-2023 років, і в НАБУ не розуміють, чому ними зацікавилися зараз.