Україна і Росія почали переговори в Стамбулі

Українська і російська делегації розпочали зустріч у Стамбулі, передає Суспільне. Це перша очна зустріч представників країн на прямих переговорах з весни 2022-го. На початку зустрічі був присутній представник Туреччини.

Росія вимагала усунути від зустрічі представників США і Туреччини. Глава російської делегації Володимир Мединський перед зустріччю з українською стороною провів розмову з представником США, повідомляє BBC.

На початку зустрічі міністр закордонних справ Туреччини сказав, що "ми повинні використати можливість просунутися до миру", цитує його Anadolu.

Фото: Dmytro Vlasov/BBC

Українську делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров. До складу перемовників увійшли ще 11 людей, зокрема перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця і представник ГУР міністерства оборони Вадим Скібіцький.

Росія відправила на перемовини людей значно нижчого рівня. Очолив делегацію путінський помічник Володимир Мединський, також прибули заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, керівник ГУ Генштабу Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін. Крім них, Москва відправила ще "експертів".

Тема, яку готова обговорювати України – це повне припинення вогню на 30 днів. Умєров також сказав, що мир можливий тільки за умови обміну всіх на всіх та повернення депортованих дітей.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак звернув увагу, що, крім місця проведення, нічого спільного сьогоднішня зустріч із переговорами 2022 року не має.

Попередні перемовини України і Росії

З весни 2022 Україна і Росія не проводили переговорів щодо врегулювання війни. Допоки тривали переговорні раунди, Росія не припиняла чинити звірства і атакувати українські населені пункти. Останній раунд переговорів відбувся 15 квітня 2022 року, уже після відходу російських військ з Київської області та фіксації воєнних злочинів, скоєних окупантами. У проєкті, який обговорювали сторони, йшлося про те, що Україна має стати “постійно нейтральною державою, яка не братиме участі у військових блоках”, проте може вступити в ЄС. Крим та окуповані території Донецької та Луганської областей мали залишитися під фактичним контролем Росії. Країнами-гарантами мали б стати Велика Британія, Китай, Росія, США та Франція.

Переговорники від України розповідали LB, що "мали виграти час, поки наші партнери на Заході отямляться й почнуть ухвалювати рішення, в підсумку яких нам вдалося вистояти. Тому ми намагалися втягнути росіян у якісь обговорення деталей, які вони постійно мусили погоджувати з Москвою”.

Раніше цього року українська і російська делегація одночасно перебували в Саудівській Аравії, але один з одним не спілкувалися. З обома почергового розмовляли представники США.

Переговори в Стамбулі