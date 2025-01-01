Уранці 1 січня російська армія атакувала Україну ударними БпЛА. Протиповітряна оборона спрацювала в Києві та області.

У столиці зафіксували падіння уламків у декількох районах: Печерському і Святошинському, повідомили в Київській міській військовій адміністрації та в КМДА. За інформацією мера міста Віталія Кличка, поранені троє людей – всі в Печерському.

Двох із них довелося ушпиталити.

Спершу було відомо про падіння уламків на нежитлову будівлю в Печерському районі.

"За попередньою інформацією, рештки впали на нежитлову забудову", – йдеться у повідомленні КМВА.

Згодом мер міста Віталій Кличко додав, що постраждав і житловий будинок та спалахнула пожежа в квартирі.

Фото: ДСНС України в Telegram Падіння уламків у Печерському районі

Фото: ДСНС України в Telegram Падіння уламків у Печерському районі

"Також є інформація про падіння уламків на ще одну нежитлову будівлю в Печерському районі", – уточнив він.

У житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхніх поверхи. За даними ДСНС, у Печерському районі "сталось часткове руйнування 4-6 поверхів житлового будинку та пожежа на 4-5 поверхах на площі 70 кв. м. Одну жінку врятовано. Пожежу наразі локалізовано, проводяться роботи з ліквідації. Також сталося загоряння на даху поруч розташованої нежитлової будівлі на площі 80 кв. м. Наразі триває локалізація пожежі. На місці працює 75 рятувальників та 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки".

Потім у КМДА повідомили про падіння уламків у Святошинському районі. Там загорілася нежитлова будівля і пошкоджено трамвайні колії. У ДСНС додали, що спалахнули гаражі.

Фото: КМВА у Telegram Падіння уламків у Святошинському районі Києва

Про роботу ППО повідомила і Київська обласна військова адміністрація.