ОВА: Росія вдарила по Кривому Рогу, є жертви (оновлення)

6 грудня росіяни вдарили по Кривому Рогу.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Дніпропетровщини Сергій Лисак.
За попередніми даними, пошкоджена адмінбудівля.
«Інформацію уточнюємо», - додав Лисак.
Оновлення. Міський голова Кривого Рогу Олександр Вілку повідомив, що триває аварійно-рятувальна операція.
"На жаль є загиблі та поранені. Серед поранених – дитина 6 років, вже в лікарні. Розгортається Штаб допомоги людям у тому же місці, де був минулого разу", - додав Вілкул.
Лисак заявив, що загиблих двоє. І, попередньо, 8 постраждалих. З них половина – госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
"Одна людина не виходить на зв'язок. Рятувальники обстежують потрощену будівлю", - додав очільник області.