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ОВА: Росія вдарила по Кривому Рогу, є жертви (оновлення)

Влада області повідомила про пошкоджену адмінбудівлю.

ОВА: Росія вдарила по Кривому Рогу, є жертви (оновлення)
Наслідки одного з попередніх російських обстрілів Кривого Рогу
Фото: Дніпропетровська ОВА

6 грудня росіяни вдарили по Кривому Рогу. 

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Дніпропетровщини Сергій Лисак.

За попередніми даними, пошкоджена адмінбудівля. 

«Інформацію уточнюємо», - додав Лисак.

Оновлення. Міський голова Кривого Рогу Олександр Вілку повідомив, що триває аварійно-рятувальна операція.

"На жаль є загиблі та поранені. Серед поранених – дитина 6 років, вже в лікарні. Розгортається Штаб допомоги людям у тому же місці, де був минулого разу", - додав Вілкул.

Лисак заявив, що загиблих двоє. І, попередньо, 8 постраждалих. З них половина – госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 

"Одна людина не виходить на зв'язок. Рятувальники обстежують потрощену будівлю", - додав очільник області.

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