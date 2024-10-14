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Сили оборони знищили 1260 російських солдатів за добу

Від початку вторгнення втрати противника склали близько 670 190 осіб.

Сили оборони знищили 1260 російських солдатів за добу
Військовослужбовець ЗСУ
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони знищили 1260 російських солдатів, 19 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, 38 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 670 190 (+1260) осіб,
  • танків ‒ 8975 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17895 (+19) од,
  • артилерійських систем – 19421 (+11) од,
  • РСЗВ – 1231 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17009 (+17),
  • крилаті ракети ‒ 2619 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26622 (+38) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3437 (+2).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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