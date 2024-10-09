​Росіяни вдарили балістикою по Одещині, загинули 5 людей

Росіяни завдали удару балісткою по портовій інфраструктурі Одеської області.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Внаслідок цієї атаки загинули 5 людей, дев’ятеро постраждалих.
Всі постраждалі – українці, їм надається медична допомога, п’ятеро поранених перебувають у важкому стані.
Також під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами, контейнеровоз Shui Spirit.
“Це вже третє іноземне судно, атаковане Росією, за останні чотири дні”, - нагадав Кулеба.
- 7 жовтня росіяни атакували Одесу балістичними ракетами. Ціллю агресора стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Постраждали пʼятеро іноземних громадян, четверо з них у стані середнього ступеню важкості, один – легкого.