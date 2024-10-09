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​Росіяни вдарили балістикою по Одещині, загинули 5 людей

Ще 9 отримали поранення.

​Росіяни вдарили балістикою по Одещині, загинули 5 людей
Контейнеровоз Shui Spirit
Фото: marinetraffic

Росіяни завдали удару балісткою по портовій інфраструктурі Одеської області. 

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Внаслідок цієї атаки загинули 5 людей, дев’ятеро постраждалих.

Всі постраждалі – українці, їм надається медична допомога, п’ятеро поранених перебувають у важкому стані. 

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Також під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами, контейнеровоз Shui Spirit. 

“Це вже третє іноземне судно, атаковане Росією, за останні чотири дні”, - нагадав Кулеба. 

  • 7 жовтня росіяни атакували Одесу балістичними ракетами. Ціллю агресора стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Постраждали пʼятеро іноземних громадян, четверо з них у стані середнього ступеню важкості, один – легкого.
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