У Київській області в приватний сектор влучили ракети (доповнено)

Ворог продовжує обстрілювати мирні міста. Практично по всій Київській області працює ППО. Є збиті ракети і влучання.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Маємо прильоти по приватному сектору у двох громадах. Є постраждалі. На місцях працюють усі необхідні служби. Залишайтеся в укриттях!" – зкликав він.

Станом на 11:30 – три влучання в області. Удари здійснені по критичній та цивільній інфраструктурі, повідомив Кулеба.

"Є постраждалі – люди знаходяться під завалами. На місцях працюють рятувальники та необхідні служби, щоб якнайшвидше врятувати людей. В області працює ППО. Кількість збитих ракет уточнюється", – заявив він.

Можливі перебої зі зв‘язком, електрикою та водопостачанням. Тому подбайте про заряджені телефони, павербанки та запасіться водою.

Будьте в укриттях, не фотографуйте та не знімайте місця ураження.

Вранці 10 жовтня росіяни влаштували масовану атаку на Україну. Є влучання в різних містах, зокрема, Києві, Харкові Конотопі та інших. ППО працювала у Львові, Вінницькій області.