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РФ обстрілює Харків та область, є загиблі та поранені, - ОВА (оновлено)

Росіяни продовжують завдавати ударів по Харкову та області, зокрема, по Північній Салтівці.

РФ обстрілює Харків та область, є загиблі та поранені, - ОВА (оновлено)
Фото: Facebook/Володимир Тимошко

Внаслідок російських обстрілів Харківської області постраждали троє людей. 

Про це повідомили в Харківській ОВА.

"Росіяни продовжують завдавати ударів по Харкову та області, зокрема по Північній Салтівці. За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів - 3 постраждалих цивільних. Інформація оновлюється", - наголосили в адміністрації.

Влада області закликала не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і перебувати в укриттях.

Оновлення 18.30. Радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова повідомила, що внаслідок обстрілів Харкова загинуло троє осіб. Ще мінімум 15 отримали поранення, серед них - діти. Інформація про потерпілих - не остаточна.

Нагадаємо, нині рашисти обстріляли ТРЦ в Кременчуці. Є загиблі і поранені.

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