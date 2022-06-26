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Вчора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, 21 танк і дві крилаті ракети

Минулої доби війська РФ зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Вчора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, 21 танк і дві крилаті ракети

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 150 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення ліквідовано близько 34 850 російських військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати окупантів на 26 червня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 34 850 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків – 1532 (+21),
  • бойових броньованих машин – 3 659 (+14),
  • артилерійських систем – 764 (+0),
  • РСЗВ – 243 (+2),
  • засоби ППО – 99 (+0),
  • літаків – 217 (+0),
  • вертольотів – 184 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 630 (+4),
  • крилаті ракети – 139 (+2),
  • Кораблі / катери – 14 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 564 (+4),
  • спеціальна техніка – 60 (+0).

Нагадаємо, основні зусилля ворог зосереджує на Лисичанському напрямку та спробах оточення підрозділів Сил оборони в районі Лисичанська.

 

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