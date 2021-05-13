МОЗ ​хоче поглиблити аналіз антитіл до ковіду, бажаючих тестуватимуть безкоштовно

Планується охопити до 9 тис. дорослих українців, які живуть у всіх регіонах.

Міністерство охорони поглиблить дослідити поширення антитіл до коронавірусу. В межах дослідження українців тестуватимуть безкоштовно.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Як зазначила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова, проєкт буде реалізовано разом з "Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка" та Центр громадського здоров’я України".

"Науковці Інституту оцінять стан популяційного імунітету населення, визначать найуразливіші групи до інфікування, доступ до тестування, частку безсимптомних випадків серед дорослого населення, а також можливі фактори ризику. Це дуже важливо для глибшого розуміння захворюваності. Ми зможемо побачити ціліснішу картину, врахувати інформацію про тих людей, які хворіли безсимптомно або з різних причин не звертались до лікаря по допомогу", - розповіла Шаталова.

За її словами, дослідження планують проводити у два етапи: польовий та аналітичний.

Польовий етап передбачає формування мобільних бригад із соціологічних працівників та медика, котрі робитимуть опитування та братимуть зразки крові для проведення в лабораторіях тестів на наявність антитіл IgM та IgG. Таким чином планують охопити до 9 тис. дорослих українців, які живуть у всіх регіонах України в населених пунктах із різною кількістю жителів – від сіл до великих міст, мають різний вік та стать.

Під час аналітичного етапу передбачається оброблення заповнених анкет та формування реальних статистичних результатів, репрезентативних для всієї України.

Обидва етапи дослідження фахівці планують завершити протягом літа.

"Це абсолютно добровільна для громадян ініціатива, у результаті якої вони отримають безкоштовні результати тестів на антитіла. Проєкт реалізують у рамках спільного для Міністерства охорони здоров’я та Світового банку проєкту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»", - зазначили в МОЗ.

Нагадаємо, доктор медичних наук, професор і завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології НАН України Віктор Досенко розповів в інтерв'ю LB.ua, що коронавірус є внутрішньоклітинною інфекцією, тому антитіла грають мінімальну роль у противірусному імунітеті.

За даними дослідження Дунайського приватного університету в Кремс-на-дер-Донау (Австрія), у більшості людей антитіла, які утворилися в організмі людини після перенесення ковіду, можуть зберігатися понад дев’ять місяців.

Крім того, згідно з даними, центру громадського здоров’я, антитіла починають працювати на 22-25 день після вакцинації.