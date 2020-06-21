Киев впервые с середины апреля стал лидером по количеству заразившихся COVID-19
Киев впервые с середины апреля стал лидером по количеству заразившихся COVID-19
В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 841 человека
В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 841 человека
ВОЗ: Мир вступил в новую опасную фазу распространения COVID-19
ВОЗ: Мир вступил в новую опасную фазу распространения COVID-19
НКРЭКУ обнародовала проект решения об учетверении тарифа "Укрэнерго" с августа
НКРЭКУ обнародовала проект решения об учетверении тарифа "Укрэнерго" с августа
В Днепре застрелили полицейского (обновлено)
В Днепре застрелили полицейского (обновлено)
Усик отказывается от денежной компенсации ради поединка с Джошуа
Усик отказывается от денежной компенсации ради поединка с Джошуа
Шмыгаль признал начало второй волны эпидемии коронавируса в Украине
Шмыгаль признал начало второй волны эпидемии коронавируса в Украине
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
ГлавнаяОбществоЖизнь

Из затонувшего у Одессы танкера "Делфи" вылилось топливо

Отдыхающим запретили купаться.

Фото: Думская

Из затонувшего у побережья Одессы в ноябре 2019 года танкера "Делфи" вылилось топливо, пятно распространилось в сторону пляжа с отдыхающими. Об этом сообщило местное издание Думская.

В департаменте городского хозяйства Одесского горсовета рассказали, что сорбент быстро доставили на место происшествия, разлив топлива оперативно локализовали.

Специалисты сделали замеры качества воды. О результатах пока не сообщалось.

Отдыхающих попросили не купаться в море. 

Фото: Думская

Напомним, судно потерпело крушение около одесского берега 22 ноября 2019 года. Танкер "Делфи" сорвало с якоря, он сел на мель в километре от берега и перевернулся. Экипаж эвакуировали. Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера превысила норму в 157 раз. Позже, постепенно показатели проб воды начали улучшаться. 

Городские власти обещали убрать танкер до начала курортного сезона, но он все еще на месте.

На днях губернатор области Максим Куцый заявлял, что судовладельцу предложили поднять его с помощью воздушных баллонов.

Ранее капитану танкера сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности движения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также