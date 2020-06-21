Из затонувшего у Одессы танкера "Делфи" вылилось топливо

Фото: Думская

Из затонувшего у побережья Одессы в ноябре 2019 года танкера "Делфи" вылилось топливо, пятно распространилось в сторону пляжа с отдыхающими. Об этом сообщило местное издание Думская.

В департаменте городского хозяйства Одесского горсовета рассказали, что сорбент быстро доставили на место происшествия, разлив топлива оперативно локализовали.

Специалисты сделали замеры качества воды. О результатах пока не сообщалось.

Отдыхающих попросили не купаться в море.

Фото: Думская

Напомним, судно потерпело крушение около одесского берега 22 ноября 2019 года. Танкер "Делфи" сорвало с якоря, он сел на мель в километре от берега и перевернулся. Экипаж эвакуировали. Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера превысила норму в 157 раз. Позже, постепенно показатели проб воды начали улучшаться.

Городские власти обещали убрать танкер до начала курортного сезона, но он все еще на месте.

На днях губернатор области Максим Куцый заявлял, что судовладельцу предложили поднять его с помощью воздушных баллонов.

Ранее капитану танкера сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности движения.