В Житомире чиновник отключил от поставок газа целую улицу, требуя взятку

Пострадавший случайно повредил газовую трубу на своем участке, поскольку газовики не предупредили о ее наличии.

СБУ разоблачила главного инженера Новоград-Волынского отделения АО "Житомиргаз", который, требуя взятку от местного жителя, незаконно отключил от поставок газа целую улицу Житомира. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Чиновник требовал деньги от мужчины, который случайно повредил трубу газопровода во время проведения земельных работ на своем участке.

Фото: СБУ

Несмотря на то, что наличие газовой трубы не отражалось в земельной документации на участок и никаких предупредительных знаков установлено не было, чиновник оценил закрытие данного вопроса в 12 тысяч гривен взятки.

Фото: СБУ

Чтобы нагнать страх на мужчину, главный инженер на несколько дней отключил от газоснабжения всю улицу, на которой расположен участок потерпевшего и угрожал выставить официальный счет за повреждения газовой сети минимум на 40 тыс. гривен.

Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте при получении всей суммы взятки. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее ГБР задержало следователя полиции при получении 50 тыс. гривен взятки. Правоохранитель, который исполнял обязанности начальника следственного отдела, вымогал у адвоката 2 тыс. долларов США. За эту сумму он обещал не препятствовать заключению соглашения между обвиняемым и потерпевшим в уголовном производстве о нанесении тяжких телесных повреждений.