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​Столтенберг не видит необходимости в повторной заявке на ПДЧ

"Нет сомнений, что Украина стремится к членству, но ПДЧ нет в фокусе внимания".

​Столтенберг не видит необходимости в повторной заявке на ПДЧ
Фото: president.gov.ua

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не видит необходимости в подаче Украиной повторной заявки на План действий по членству. Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"Нет потребности с украинской стороны делать что-либо. Единственное, что важно, и на чем Украина должна концентрироваться сейчас, - это реформы. Это модернизация вашей обороны, борьба с коррупцией, улучшение системы правосудия... Эти реформы приближают вас и к получению ПДЧ, и к самому членству", - сказал он.

Столтенберг добавил, что повторная подача заявки не навредит евроатлантической интеграции.

"Но зачем [ее подавать]? Нет сомнений, что Украина стремится к членству, но сейчас ни вопроса вашего вступления в НАТО, ни вопроса ПДЧ нет в фокусе внимания. Внимание как альянса, так и государств-членов, а также Украины сейчас должно быть сконцентрировано не на дате получения ПДЧ, а на обеспечении того, чтобы Украина соответствовала стандартам НАТО. Именно это является самым быстрым путем, чтобы укрепить ваши институты и получить членств", - сказал генсек НАТО.

Генсек напомнил что еще в 2008 году на Бухарестском саммите был достигнут консенсус о том, что Украина в перспективе станет членом НАТО.

"Этот подход действует до сих пор, мы поддерживаем это решение... Проблемой является не соблюдение формальностей, а реальность. Когда Украина будет отвечать стандартам, когда будет политическое согласие - то никаких сомнений, что и формальности будут решены", - сказал он.

При этом он подтвердил, что ПДЧ действительно является обязательной частью процесса получения членства.

Напомним, что несколько дней назад "Европейская солидарность" зарегистрировала проект заявления Верховной Рады к НАТО о получении ПДЧ.

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