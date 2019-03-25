В Вышгороде секретарем УИК назначили мужчину, умершего 1,5 года назад

В Вышгороде (Киевская область) на 96-м избирательном округе на должность секретаря назначили человека, которого полтора года нет в живых. Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".

Инцидент произошел во время формирования состава избирательной комиссии участка № 320348. Решение принимала Окружная избирательная комиссия, состав комиссии утвержден постановлением 11 марта. В приложении к документу говорится, что секретарем участковой избирательной комиссии назначен Сергей Прокопенко - представитель кандидата в президенты Николая Габера.

Активисты "Опоры" выяснили, что Прокопенко умер полтора года назад, информацию подтвердили родственники покойного и предоставили копию свидетельства о смерти. У Прокопенко был опыт работы на выборах, с кандидтом Габером он был знаком с 1996 года.

"Опора" передала данные в полицию, которая должна проверить факт подделки документов и получить объяснение - как человек, умерший полтора года назад, мог лично подписать заявление на согласие быть членом УИК. За подделку избирательной документации предусмотрено наказание по ст. 158 Уголовного Кодекса - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, первый тур выборов президента Украины состоится уже в это воскресенье, 31 марта. С начала избирательной кампании в Украине Нацполиция зарегистрировала около двух тысяч сообщений о нарушениях.