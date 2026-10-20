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Росія від ранку атакує Київ дронами. Є жертва, пошкоджено медичний заклад (оновлено)

Відомо і про постраждалих. 

Росія від ранку атакує Київ дронами. Є жертва, пошкоджено медичний заклад (оновлено)
Віталій Кличко, мер Києва
Фото: Зоряна Стельмах

У Голосіївському районі Києва унаслідок атаки вранці 20 жовтня загинув чоловік. Ще семеро людей постраждали. Пʼятьох із них госпіталізували. 

Про це написав мер міста Віталій Кличко.

"Падіння БпЛА в Голосіївському районі біля АЗС на межі з Київською областю. Одна людина загинула", – розповів Кличко вранці.

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Вдень дрон влучив у медзаклад в Солом'янському районі, а в Голосіївському районі впали уламки. 

«У Соломʼянському районі влучання БпЛА в верхній поверх будівлю медзакладу. Є часткове руйнування даху. Екстрені служби на місці. У Голосіївському районі падіння уламків на відкритій території неподалік від житлових будинків», – сказав мер.  

За інформацією РДА, в медзакладі пошкоджено вікна. Пацієнти і персонал не постраждали. Міська влада займається питанням переміщення пацієнтів. 

Згодом стало відомо про падіння уламків на залізничні колії Солом'янського району. Пожежі немає.

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