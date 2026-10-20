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У Києві унаслідок атаки дрона загинула людина (оновлено)

Відомо про постраждалих. 

У Києві унаслідок атаки дрона загинула людина (оновлено)
Віталій Кличко, мер Києва
Фото: Зоряна Стельмах

У Голосіївському районі Києва унаслідок атаки дрона загинув чоловік. Станом на 10:29 відомо про шістьох постраждалих. Пʼятьох із них госпіталізували.

Про це написав мер міста Віталій Кличко. 

"Падіння БпЛА в Голосіївському районі біля АЗС на межі з Київською областю. Одна людина загинула", - розповів він.

Станом на 10:20 було відомо про 4 постраждалих. Двох із них медики госпіталізували. Інших оглядають і надають допомогу на місці.

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