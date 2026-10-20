У Києві унаслідок атаки дрона загинула людина (оновлено)

У Голосіївському районі Києва унаслідок атаки дрона загинув чоловік. Станом на 10:29 відомо про шістьох постраждалих. Пʼятьох із них госпіталізували.
Про це написав мер міста Віталій Кличко.
"Падіння БпЛА в Голосіївському районі біля АЗС на межі з Київською областю. Одна людина загинула", - розповів він.
Станом на 10:20 було відомо про 4 постраждалих. Двох із них медики госпіталізували. Інших оглядають і надають допомогу на місці.
- Сьогодні зранку росіяни вдарили безпілотником по автодорозі Київ-Одеса на Київщині. Станом на 09:53 відомо про загиблих та поранених людей.