АМКУ обнаружил признаки монополии на рынке курятины у МХП

Сегодня, 12 ноября Антимонопольный комитет Украины обнаружил признаки монополии на рынке курятины. Об этом свидетельствует отчет исследования рынка курятины в 2016-2018 годах.

Объемы производства курятины национальными производителями с каждым годом увеличиваются:

- в 2016 году объем рынка достиг 710,570 тыс тонн;

- в 2017 году - 769,532 тыс. тонн;

- в 2018 году - 776,461 тыс. тонн.

Рынок первичной реализации куриного мяса оценен как високонцентрований. Крупнейшим и самым мощным участником рынка является Группа «МХП» (Мироновский хлебопродукт) Юрия Косюка, которая имеет структурные признаки монопольного (доминирующего) положения с частицами 55% в 2016 году, 46% в 2017 году и 45% в 2018 году.

Кроме того, по результатам 2019 года прогнозируется усиление рыночной концентрации и увеличение доли Группы «МХП» до 47% за счет увеличенных объемов производства курятины на второй очереди «Винницкой птицефабрики», которая была запущена в 2018 году.

Напомним, агрохолдинг МХП - ведущий производитель курятины в Украине с наибольшей долей на рынке. Агрохолдинг также занимается растениеводством: кукурузу МХП выращивает для производства комбикормов, а другие культуры - пшеницу, рапс - продает третьим лицам.

В феврале 2019 года агрохолдинг МХП получил разрешение антимонопольного комитета Словении на покупку компани Perutnina Ptuj, крупнейшего производителя мяса птицы и курятины в Юго-Восточной Европе.