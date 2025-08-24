Литовський міністр оборони і Шмигаль обговорили спільне оборонне виробництво

Міністр подякував литовському колезі за рішення виділити 2 млн євро на закупівлю зброї.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс прибув із візитом до України. Він уже зустрівся з українським колегою Денисом Шмигалем.

Шмигаль повідомив, що подякував колезі за візит у святкові дні та нещодавнє рішення уряду Латвії виділити Україні 2 млн євро на закупівлю зброї в межах PURL – програми, за якою країни НАТО сплачують за американську зброю.

"З паном Спрудсом обговорили плани оборонної співпраці на коротку і довгострокову перспективи. Поінформували колег про поточну ситуацію на фронті й нагальні потреби Сил оборони, щоб надалі стримувати ворога", – сказав Шмигаль.

Пріоритетами в співпраці з Литвою він назвав активізацію спільного виробництва.