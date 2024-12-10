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Ізраїль завдав понад 100 ударів по Сирії. Влучили по центру, пов'язаним із хімічною зброєю, ‒ SOHR

У період з 2014 по 2018 рік хімічна зброя застосовувалася у громадянській війні у Сирії не менше 106 разів.

Ізраїльські військові літаки здійснили десятки атак у всій Сирії, зокрема у столиці Дамаску, повідомляє BBC з посиланням на сирійські ЗМІ.

Базована у Великій Британії Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR) заявила, що було завдано понад 100 ударів по військових цілях.

Унаслідок обстрілів пошкоджено, зокрема, дослідницький центр, який, ймовірно, пов’язаний із виробництвом хімічної зброї.

Ізраїль заявляє, що вживає заходів, щоб зупинити потрапляння зброї “в руки екстремістів” після повалення режиму Асада.

Фото: BBC

Сирія підписала сертифікат Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХО) у 2013 році ‒ через місяць після хімічної атаки на передмістя столиці Дамаска із застосуванням нервово-паралітичної речовини зарин, внаслідок якої загинуло понад 1400 людей.

“Жахливі фотографії жертв в агонії вразили світ. Західні держави заявили, що атака міг здійснити лише уряд, але Асад звинуватив у цьому опозицію”, ‒ зазначає видання.

Хоча ОЗХО та ООН знищили всі 1300 тонн хімікатів, заявлених сирійським урядом, хімічні атаки в країні все ще продовжувалися.

Аналіз BBC у 2018 році підтвердив, що у період з 2014 по 2018 рік хімічна зброя застосовувалася у громадянській війні у Сирії не менше 106 разів.

Вчора ОЗХЗ заявила, що зв’язалася з Сирією, щоб наголосити на першочерговій важливості гарантування безпеки всіх матеріалів і об’єктів, пов’язаних із хімічною зброєю в країні.

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