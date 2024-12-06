Піт Хегсет все ще має шанси стати міністром оборони США: зустрічі з сенаторами не довели, що голосів забракне

У ветерана і колишнього телеведучого Піта Хегсета все ще є шанси стати міністром оборони США. Помічники Хегсета повідомили про перехідній адміністрації Дональда Трампа, що він за результатами зустрічі з конгресменами може отримати голоси, пише The Guardian.
Хегсет, якого переможець президентських виборів номінував на посаду очільника Пентагону, мав зустрітися з сенаторами, щоб заручитися підтримкою його кандидатури. Він намагатиметься стати міністром попри звинувачення в зловживанні алкоголем, сексуальні переслідування та звільнення з двох неурядових організацій у попередні роки.
Номінаційна команда Хегсета стверджує, що поки що у республікацнів у Сенаті немає трьох голосів "проти" Хегсета, тож він може набрати необхідну кількість підтримки. Ключовою в цьому питанні вважають сенаторку з Айови, яка сама мала досвід переслідувань на сексуальній основі і є ветеранкою. Сенаторка у середу зустрілася з Хегсетом, але поки що не сказала, чи підтримає його кандидатуру в майбутньому.
"Щодо низки наших сенаторів, вони хочуть переконатися, що будь-які звинувачення зняті, і тому ми повинні провести дуже ретельний процес перевірки", – коментувала Ернст каналу Fox.
За даними журналістів, Ернст і сама претендувала на посаду голови Пентагону, але її кандидатуру відкинули.
Сам номінант після появи в медіа інформації про пияцтво і домагання в минулому відкинув звинувачення.
- За даними ЗМІ, якщо кандидатуру Хегсета відкинуть, то міністром оборони США може стати губернатор Флориди Рон ДеСантіс. ДеСантіс, який претендував висуватися у президенти, раніше оприлюднював план для військових, який мав скасувати ініціативи різноманітності, заборонити трансгендерним військовослужбовцям служити в армії та відновити на посадах тих, хто відмовився від вакцини проти Covid-19.