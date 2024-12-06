Піт Хегсет все ще має шанси стати міністром оборони США: зустрічі з сенаторами не довели, що голосів забракне

Ключової перепоною вважають сенаторку від Айови, яка сама є ветеранкою і зазнавала домагань. Домагання – одне зі звинувачень на адресу Хегсета, про які писали медіа.

У ветерана і колишнього телеведучого Піта Хегсета все ще є шанси стати міністром оборони США. Помічники Хегсета повідомили про перехідній адміністрації Дональда Трампа, що він за результатами зустрічі з конгресменами може отримати голоси, пише The Guardian.

Хегсет, якого переможець президентських виборів номінував на посаду очільника Пентагону, мав зустрітися з сенаторами, щоб заручитися підтримкою його кандидатури. Він намагатиметься стати міністром попри звинувачення в зловживанні алкоголем, сексуальні переслідування та звільнення з двох неурядових організацій у попередні роки.

Номінаційна команда Хегсета стверджує, що поки що у республікацнів у Сенаті немає трьох голосів "проти" Хегсета, тож він може набрати необхідну кількість підтримки. Ключовою в цьому питанні вважають сенаторку з Айови, яка сама мала досвід переслідувань на сексуальній основі і є ветеранкою. Сенаторка у середу зустрілася з Хегсетом, але поки що не сказала, чи підтримає його кандидатуру в майбутньому.

"Щодо низки наших сенаторів, вони хочуть переконатися, що будь-які звинувачення зняті, і тому ми повинні провести дуже ретельний процес перевірки", – коментувала Ернст каналу Fox.

За даними журналістів, Ернст і сама претендувала на посаду голови Пентагону, але її кандидатуру відкинули.

Сам номінант після появи в медіа інформації про пияцтво і домагання в минулому відкинув звинувачення.