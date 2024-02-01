У Брюсселі стартує саміт лідерів ЄС, на якому розглянуть виділення Україні 50 млрд євро. Що кажуть лідери

За даними The Guardian, досягти консенсусу з Угорщиною поки не вдалося.

У Брюсселі 1 лютого відбудеться саміт лідерів Євросоюзу, на якому мають розглянути надання Україні 50 млрд євро допомоги на наступні чотири роки. Проти цього рішення, як і раніше, виступає угорський прем'єр Віктор Орбан, пише The Guardian.

Помічники посадовців скаржилися, що Орбан не змінив свою позицію з грудня, коли уперше заблокував надання українцям допомоги. Один із посадовців, що говорив із журналістами анонімно, сказав, що вони "справді перебувають на роздоріжжі".

50 млрд євро – це фінансова допомога Україні з бюджету Євросоюзу. Це 17 млрд євро прямої допомоги, а решта – кредити, які Київ мав отримувати протягом наступних чотирьох років.

Для ухвалення надання цих коштів потрібні зміни до вже ухваленого бюджету ЄС, а на це треба згода всіх членів блоку.

Дипломати в Брюсселі наголошують, що Україна не залишиться без фінансування на військову техніку та боєприпаси, оскільки вони надходять через окремі країни-члени через Європейський фонд миру. Але вони стурбовані ліквідністю української економіки та сигналом про відсутність єдності.

Цей фонд ЄС у поєднанні з підтримкою Міжнародного валютного фонду та Європейського банку реконструкції та розвитку протягом повномасштабного вторгнення дозволяв платити зарплати вчителям, лікарям та іншим бюджетникам, а також фінансував відновлення понищених росіянами об'єктів.

Остання спроба перемогти Орбана в середу на зустрічі представників ЄС виявилася невдалою.

Одне джерело повідомило, що представник Угорщини, який виступав першим, сказав своїм колегам, що Угорщина "інтенсивно та конструктивно працює над вирішенням, яке було б прийнятним для всіх у межах MFF [багаторічної фінансової системи]".

Раніше Орбан заявив, що готовий зараз проголосувати за надання Україні коштів, якщо голосування за нові транші проходитимуть щороку. Таким чином Будапешт отримав би можливість тиснути на Брюссель кожного року, хоча Орбан не визнає, що це є спробою шантажу.

У середу вранці посли держав-членів запропонували проводити щорічні дебати, а не голосування за надання коштів Україні. У драфті офіційної угоди Європейська комісія зобов’язується щорічно переглядати впровадження механізму фінансування. На цій основі "Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо впровадження механізму з метою надання вказівок щодо підходу ЄС".

Невідомо, чи Орбан погодиться на це. За даними журналістів, посадовці розробили план Б, згідно з яким 26 держав-членів узгодять гроші поза бюджетом ЄС. Залучення грошей, суміш позик і державних внесків, таким чином є складнішим, у деяких випадках вимагає схвалення парламенту.

"Це не кінець світу, та ситуація дуже складна", – повідомив співрозмовник.

Під будівлею Європарламенту, де проходитиме зустріч, на мітинг зібралися фермери.

Тим часом в останні хвилини перед самітом керівники ЄС та лідери низки країн намагаються домовитися із Орбаном.

"Тривають консультації", – написав голова Євроради Шарль Мішель.

Фото: Charles Michele on X Переговори перед самітом лідерів ЄС

Що кажуть лідери ЄС

"Віктор точно хоче бути в центрі уваги кожного разу, коли ми тут, але так бути не повинно. Треба погодитися і дотримуватися цього. І, звісно, ми можемо переглядати прийняті нами рішення, але Україні потрібні довгострокові зобов’язання", – сказала прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, говорячи про свого угорського колегу.

Фінський прем'єр Петтері Орпо зі свого боку наголосив на неприпустимості шантажу 26 країн-членів ЄС однією країною. Він сказав, що найкращим варіантом було б допомогти Україні голосами 27 держав, але якщо не вдасться, то треба бути готовим допомогти рішенням 16.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що настав час ухвалювати рішення, цитує його Sky News.

"Я працюватиму дуже важко, щоб досягти згоди між всіма 27", – сказав він.

Латвійська прем'єрка Евіка Сіліна наголосила, що є ціла низка питань, які потрібно вирішити спільно.

"Сьогодні ми бачимо фермерів на вулицях Брюсселя. І в європейському бюджеті є й інші питання, які потрібно вирішити спільними рішеннями, наприклад безпека кордонів, міграція та фермери. Тому я вважаю, що ми маємо зробити все можливе, щоб знайти рішення сьогодні та рухатися вперед також у інших питаннях", – сказала вона.