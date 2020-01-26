Глава ВОЗ вылетел в Китай в связи со вспышкой коронавируса

Три дня назад ВОЗ решила не объявлять "чрезвычайную ситуацию" международном уровне.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус отправился в Китай в связи со вспышкой коронавируса (2019-nCoV).

Об этом Гебрейесуссообщил в твиттере.

"Я нахожусь на пути в Китай, чтобы провести встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения, участвующих в реагировании на вспышку коронавируса", - написал он.

По его словам, в ВОЗ хотят понять ситуацию укрепить партнерство с Китаем для обеспечения дополнительной защиты от коронавируса.

"Опираясь на опыт и системы, уже существующие для соответствующих патогенов, ВОЗ активировала глобальные сети экспертов, быстро разработала рекомендации для стран всего мира и работает с ними над активацией своих систем реагирования", - сообщил глава организации.

Ранее ВОЗ решила не объявлять "чрезвычайную ситуацию" международном уровне из-за нового китайского вируса. "Это чрезвычайная ситуация в Китае, но она еще не стала глобальной чрезвычайной ситуацией", - заявлял глава ВОЗ 23 января.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV был зарегистрирован 31 декабря 2019 года в китайском Ухане.

20 января власти Китая подтвердили, что вызвавший вспышку пневмонии новый вирус передается от человека к человеку.

По состоянию на 26 января, количество заболевших на китайский вирус увеличилось до 2000 человек, 56 человек погибли. По меньшей мере 40 случаев зафиксированы в других странах и регионах, в том числе в Австралии, Гонконге, Таиланде, Сингапуре, США, Тайване, Макао, Малайзии, Непале, Японии, Вьетнаме, Южной Корее, Канаде, Франции.

В Украине по состоянию на 26 января случаи заражения коронавирусом 2019nCoV не зарегистрированы.