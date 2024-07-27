Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
У Криму горить аеродром "Саки"
У Криму горить аеродром "Саки"
Елізабет ненавидить себе: прем’єра фільму «Субстанція» на Одеському кінофестивалі
Елізабет ненавидить себе: прем’єра фільму «Субстанція» на Одеському кінофестивалі
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
Директор ФБР висловив сумнів, що у вухо Трампа влучила куля
Директор ФБР висловив сумнів, що у вухо Трампа влучила куля
Росія втратила “Славянина”. Важливий удар по логістиці ворога
Росія втратила “Славянина”. Важливий удар по логістиці ворога
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
ГоловнаТехнології

Україна презентували робота "Ratel Н" для евакуації поранених з поля бою

Ratel Н уже пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво.

Україна презентували робота "Ratel Н" для евакуації поранених з поля бою
Фото: Михайло Федоров

В Україні запустили у серійне виробництво робота для евакуації поранених з поля бою "Ratel Н". 

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ratel Н розробили учасники оборонного кластера Brave1. Робот може перевозити близько 400 кілограмів живого навантаження, тому здатний транспортувати одразу декількох людей.

Завдяки конструкції робот може рухатися складним рельєфом, працює тихо, тому непомітний для ворога. Ratel Н також оснащений нічними камерами, щоб ефективно виконувати завдання в умовах низької видимості та вночі.

Машина може виконувати різні завдання. На робота можна встановити РЕБ, мобільний пункт спостереження, бойовий модуль або розмінувальну установку. Комплекс оснащений супутниковим звʼязком, тому оператор може керувати ним на великій дистанції.

"Ratel Н уже пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво — військові використовують його й дають позитивний фідбек", — підкреслив Федоров.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies