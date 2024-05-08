Ліга чемпіонів: "Боруссія" - перший фіналіст турніру

У футбольній Лізі чемпіонів визначено першого фіналіста сезону 2023/2024. За головний клубний трофей Європи у вирішальному матчі позмагається дортмундська "Боруссія". "Джмелі" виявилися сильнішими за "Парі-Сен Жермен".

Після домашньої перемоги тиждень тому завдання німців у Парижі зводилося до того, аби не поступитися. Проте підопічні Едіна Терзича навіть перевиконали план. Хоча господарі створили чимало моментів - і аж чотири рази влучали у каркас воріт.

Проте забити вдалося саме "Боруссії". На 50-ій хвилині у воротах суперника відзначився захисник гостей Матс Гуммельс.

Цей гол виявився єдиним. 1:0 у підсумку - Дортмунд сенсаційно крокує до фіналу. Суперник німців визначиться вже у середу - "Реал" Андрія Луніна проведе матч-відповідь із мюнхенською "Баварією".