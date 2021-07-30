Завершився змагальний тиждень Олімпіади-2020: Україна занурюється все глибше в медальному заліку

Наша збірна опустилася на 58-е місце.

Фото: Olympics

У сьомий день Олімпіади-2020 був розіграний 21 комплект медалей.

Після розіграшу 132 з 339 комплектів медалей збірна Китаю зміцнила лідерство в медальному заліку. На рахунку спортсменів "Піднебесної" 19 золотих нагород.

Збірні Японії і США відстають на 2 і 5 золотих медалей відповідно.

Медальний залік Токіо-2020.

Китай 19 10 12 41 Японія 17 4 8 29 США 14 16 11 41 ROC 10 14 10 35 Австралія 9 2 11 22 Велика Британія 6 9 9 24 Південна Корея 5 5 6 16 Нідерланди 3 7 5 15 Франція 3 5 5 13 Німеччина 3 4 9 16

Після перших семи днів виступів збірна України розташувалася на 58-му місці.

У скарбничці збірної України всього чотири медалі - всі бронзові. Ще жодного разу в історії після першого тижня виступів у нас не було настільки мізерного медального результату.