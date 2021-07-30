Завершився змагальний тиждень Олімпіади-2020: Україна занурюється все глибше в медальному заліку

У сьомий день Олімпіади-2020 був розіграний 21 комплект медалей.
Після розіграшу 132 з 339 комплектів медалей збірна Китаю зміцнила лідерство в медальному заліку. На рахунку спортсменів "Піднебесної" 19 золотих нагород.
Збірні Японії і США відстають на 2 і 5 золотих медалей відповідно.
Медальний залік Токіо-2020.
- Китай 19 10 12 41
- Японія 17 4 8 29
- США 14 16 11 41
- ROC 10 14 10 35
- Австралія 9 2 11 22
- Велика Британія 6 9 9 24
- Південна Корея 5 5 6 16
- Нідерланди 3 7 5 15
- Франція 3 5 5 13
- Німеччина 3 4 9 16
Після перших семи днів виступів збірна України розташувалася на 58-му місці.
У скарбничці збірної України всього чотири медалі - всі бронзові. Ще жодного разу в історії після першого тижня виступів у нас не було настільки мізерного медального результату.