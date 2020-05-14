Министр здравоохранения рассказал, когда болельщики смогут вернуться на трибуны

В лучшем случае до сентября фанам придется наблюдать за соревнованиями дистанционно.

Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью ТК "Футбол 1/2/3" прокомментировал этапы возвращения Украинской Премьер-лиги после карантина, вызванного пандемией COVID-19, а также возможностью посещения фанами спортивных арен.

"Мы планируем возобновление некоторых спортивных соревнований с 22 мая. Это возможно только при пустых трибунах. Если говорить о футболе, то недавно я встречался с Андреем Павелко (президент Украинской ассоциации футбола, - прим. LB.ua), мы обсудили возобновление FAVBET Лиги.

Это возможно только при соблюдении противоэпидемиологических мероприятий - все, что необходимо для предотвращения распространения COVID-19.

Что касается 30 мая, то мы действительно рассматриваем эту дату. Сейчас идет общение с эпидемиологами на предмет безопасного проведения этих соревнований", - отметил министр.

При этом Степанов уточнил, что до сентября болельщикам вряд ли удастся попасть на трибуны во время футбольных поединков.

"Когда в Украине коронавируса практически не будет. Если будут единичные случаи в разных уголках страны, болельщики смогут вернуться на стадионы.

В этом сезоне будут играть при пустых трибунах. Раньше сентября мы даже не можем этот вопрос рассматривать", - категорично высказался Степанов.