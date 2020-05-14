В Ивано-Франковске от COVID-19 умерла 19-летняя девушка без сопутствующих заболеваний
В Ивано-Франковске от COVID-19 умерла 19-летняя девушка без сопутствующих заболеваний
Рада отказалась принять заявление к 75-й годовщине завершения Второй мировой войны в Европе
Рада отказалась принять заявление к 75-й годовщине завершения Второй мировой войны в Европе
Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус
Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус
Рябошапка: "На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. В моїй присутності"
Рябошапка: "На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. В моїй присутності"
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)
За сутки в Украине подтвердили еще 402 случая заражения COVID-19
За сутки в Украине подтвердили еще 402 случая заражения COVID-19
Козак сообщил о переговорах по Донбассу в Берлине без участия Украины
Козак сообщил о переговорах по Донбассу в Берлине без участия Украины
Рада приняла "антиколомойский" закон
Рада приняла "антиколомойский" закон
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
ГлавнаяСпорт

Министр здравоохранения рассказал, когда болельщики смогут вернуться на трибуны

В лучшем случае до сентября фанам придется наблюдать за соревнованиями дистанционно.

Министр здравоохранения рассказал, когда болельщики смогут вернуться на трибуны
Максим Степанов
Фото: МОЗ

Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью ТК "Футбол 1/2/3" прокомментировал этапы возвращения Украинской Премьер-лиги после карантина, вызванного пандемией COVID-19, а также возможностью посещения фанами спортивных арен.

"Мы планируем возобновление некоторых спортивных соревнований с 22 мая. Это возможно только при пустых трибунах. Если говорить о футболе, то недавно я встречался с Андреем Павелко (президент Украинской ассоциации футбола, - прим. LB.ua), мы обсудили возобновление FAVBET Лиги.

Это возможно только при соблюдении противоэпидемиологических мероприятий - все, что необходимо для предотвращения распространения COVID-19.

Что касается 30 мая, то мы действительно рассматриваем эту дату. Сейчас идет общение с эпидемиологами на предмет безопасного проведения этих соревнований", - отметил министр.

При этом Степанов уточнил, что до сентября болельщикам вряд ли удастся попасть на трибуны во время футбольных поединков.

"Когда в Украине коронавируса практически не будет. Если будут единичные случаи в разных уголках страны, болельщики смогут вернуться на стадионы.

В этом сезоне будут играть при пустых трибунах. Раньше сентября мы даже не можем этот вопрос рассматривать", - категорично высказался Степанов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также