Вместе с ним погибло еще четыре человека.

Знаменитый американский баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета.

Как сообщает TMZ, 41-летний баскетболист находился на борту своего частного вертолета Sikorsky S-76 вместе с четырьмя другими пассажирами. При крушении все они погибли.

По данным ABC, в вертолете находились четыре дочери Коби Брайанта. Пока подтверждения этой информации нет.

BREAKING: @NBCNews Special Report: Basketball legend Kobe Bryant is dead, LATimes and ESPN report. https://t.co/PRbxcvAu6s — NBC News (@NBCNews) January 26, 2020

Трагедия произошла в калифорнийском городе Калабасас. После падения вертолет загорелся. Спасательные службы прибыли на место крушения, но спасти никого не удалось.

BREAKING: Video shows crash site of Kobe Bryant’s helicopter in California - Kobe Bryant was killed, as well as 4 other people. pic.twitter.com/qvyF0MAl7N — Breaking News Global (@BreakingNAlerts) January 26, 2020

Эту информацию подтвердили официальные источники.

У Брайанта осталась жена Ванесса и четыре дочери: Джанна, Наталья, Бьянка и Капри, родившаяся в июне 2019 года.

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звезд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 годы он выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс".