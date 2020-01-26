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Легенда NBA Коби Брайант погиб при крушении вертолета

Вместе с ним погибло еще четыре человека.

Легенда NBA Коби Брайант погиб при крушении вертолета
Фото: instagram.com/kobebryant

Знаменитый американский баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета.

Как сообщает TMZ, 41-летний баскетболист находился на борту своего частного вертолета Sikorsky S-76 вместе с четырьмя другими пассажирами. При крушении все они погибли.

По данным ABC, в вертолете находились четыре дочери Коби Брайанта. Пока подтверждения этой информации нет.

Трагедия произошла в калифорнийском городе Калабасас. После падения вертолет загорелся. Спасательные службы прибыли на место крушения, но спасти никого не удалось.

Эту информацию подтвердили официальные источники.

У Брайанта осталась жена Ванесса и четыре дочери: Джанна, Наталья, Бьянка и Капри, родившаяся в июне 2019 года. 

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звезд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 годы он выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс".

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