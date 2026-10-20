Росіяни вночі атакували енергетику в різних районах Львівщини

У ніч на 20 жовтня російська армія атакувала енергетику Львівської області. Люди не постраждали, є ушкоджені будинки.
Про це написав начальник ОВА Максим Козицький.
«Львівщина пережила складну ніч. Найважливіше – без загиблих і постраждалих. Ворог атакував реактивними безпілотниками об’єкти енергетики в різних районах нашої області», – розповів він.
На території Солонківської громади пошкоджені покрівлі житлового та двох дачних будинків.
За словами Козицького, ворожі безпілотники рухалися на великій швидкості і часто змінювали курс.
«Ситуацію ускладнював туман, але навіть за таких умов нашим воїнам вдалося ефективно відпрацювати по ворожих БпЛА. Дякую нашим захисникам за професіоналізм. Дякую всім, хто не ігнорує небезпеку», – зазначив він.
- У ніч на 20 жовтня, починаючи із 18:00 минулого дня, сили протиповітряної оборони знешкодили 115 безпілотників, які Росія запустила по території України. Загалом ворог атакував 165 дронами.