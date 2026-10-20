Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
У Папи Лева діагностували поширену форму раку легень
У Папи Лева діагностували поширену форму раку легень
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗМІ: Віткофф поїде на переговори в Осло за участі Зеленського без Кушнера

Участь братимуть представники ще п'яти країн, а також ЄС та НАТО.

ЗМІ: Віткофф поїде на переговори в Осло за участі Зеленського без Кушнера
Спеціальний посланець США Стів Віткофф
Фото: EPA/UPG

За інформацією агенції Reuters, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф цього тижня прибуде до Норвегії для проведення чергового раунду перемовин щодо урегулювання російсько-української війни.

В Осло американський посадовець візьме участь у зустрічі, на якій також очікується присутність Президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере, а також делегацій країн E4 - Великої Британії, Франції, Німеччини і Польщі - та Євросоюзу і НАТО.

Зять Трампа Джаред Кушнер, який зазвичай супроводжує Віткоффа у дипломатичних поїздках, цього разу долучиться до переговорів лише дистанційно через хворобу.

Після Норвегії посланець президента США знову поїде в Росію, де планує зустріч з диктатором Путіним для обговорення низки питань, серед яких не лише війна в Україні, але й звільнення з ув'язнення американського громадянина Стівена Хаббарда. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies