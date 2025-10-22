Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Що не так з мобілізацією
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Росіяни атакували Київ балістикою (доповнюється)

Також вибухи лунали у Дніпрі та на Одещині.

Росіяни атакували Київ балістикою (доповнюється)
У ніч на 22 жовтня росіяни завдали балістичного удару по Києву. У столиці лунали вибухи, мер Віталій Кличко повідомив про роботу сил протиповітряної оборони. 

Розпочалася пожежа у Голосіївському районі. У Дарницькому районі викликали медиків, проте пошкоджень та постраждалих не виявили. У Подільському районі попередньо впали уламки у дворі житлового будинку, палають автівки. У Дніпровському районі вибуховою хвилею вибило скло у вікнах житлового будинку, без потерпілих. 

У Броварах на Київщині госпіталізовано жінку 1941 року народження, яка перебувала у приватному будинку, що загорівся внаслідок атаки. Стан потерпілої контрольований.

Також ворожі ракети фіксувалися на Дніпропетровщині, під обстрілом було Кам'янське. Ударні безпілотники атакували Дніпро, Запоріжжя та Одещину, вибухи лунали в Ізмаїлі, є повідомлення про пошкодження енергоінфраструктури та проблеми з електропостачанням. 
