Росіяни атакували Київ балістикою (доповнюється)

Також вибухи лунали у Дніпрі та на Одещині.

У ніч на 22 жовтня росіяни завдали балістичного удару по Києву. У столиці лунали вибухи, мер Віталій Кличко повідомив про роботу сил протиповітряної оборони.

Розпочалася пожежа у Голосіївському районі. У Дарницькому районі викликали медиків, проте пошкоджень та постраждалих не виявили. У Подільському районі попередньо впали уламки у дворі житлового будинку, палають автівки. У Дніпровському районі вибуховою хвилею вибило скло у вікнах житлового будинку, без потерпілих.

У Броварах на Київщині госпіталізовано жінку 1941 року народження, яка перебувала у приватному будинку, що загорівся внаслідок атаки. Стан потерпілої контрольований.

Також ворожі ракети фіксувалися на Дніпропетровщині, під обстрілом було Кам'янське. Ударні безпілотники атакували Дніпро, Запоріжжя та Одещину, вибухи лунали в Ізмаїлі, є повідомлення про пошкодження енергоінфраструктури та проблеми з електропостачанням.