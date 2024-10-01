Міністр оборони Умєров звільнив чотирьох заступників

Міністр оборони України Рустем Умєров звільнив чотирьох своїх заступників.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Я підписав подання до КМУ про звільнення заступників міністра оборони — Станіслава Гайдера (переходить на посаду керівника Офісу міністра), Олександра Сергія, Юрія Джигира, Людмили Дараган (державного секретаря)", – написав він.

Також додав, що про нові призначення, включно із заступниками міністра, повідомить окремо.

За словами міністра, система Міністерства оборони України – Збройні сили, ГУР та ДССТ — під час воєнного стану є закритим периметром.Це означає, що всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими.

"Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них – неприпустимі. У цьому контексті проводяться і кадрові зміни", – додав Умєров.

Свої посади зберегли перший заступник Іван Гаврилюк, заступники Дмитро Кліменков, Катерина Чорногоренко (заступниця з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації), Олександр Балануца (з питань євроінтеграції), бригадний генерал Анатолій Клочко.

В розмові з LB Умєров пояснив, чому звільнив майже всіх заступників Резнікова після вступу на посаду.