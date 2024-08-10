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Вночі армія РФ вдарила з РСЗВ по Ізюмщині Харківської області, двоє людей загинули

Пізно ввечері 9 черпня ворог вдарив "Ураганом" по Богодухівському району.

Вночі армія РФ вдарила з РСЗВ по Ізюмщині Харківської області, двоє людей загинули
обстріл с.Івашки
Фото: Олег Синєгубов

У суботу, 10 серпня, російська армія атакувала Борівську громаду Ізюмського району на Харківщині. Також під обстрілами опинилися Богодухівськи район, Харків та Куп'янщина. Є загиблі, поранені та руйнування.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, о 03:30 у с. Першотравневе Борівської громади внаслідок обстрілу з РСЗВ зруйновано житловий будинок. Поранено 58-річного чоловіка. Загинули 80-річна жінка та 24-річний чоловік.

У ніч на суботу також потрапило с. Івашки Богодухівського району, внаслідок артобстрілу пошкоджено дах двоповерхового багатоквартирного будинку. Постраждав 32-річний чоловік. 

Пізно ввечері 9 серпня внаслідок обстрілів із РСЗВ "Ураган" смт Золочів, пошкоджено вісім приватних житлових будинків, фасад лікарні. Постраждав 35-річний чоловік.

У Харківському районі в с. Черкаська Лозова внаслідок обстрілу горіла трава, площа пожежі 1,5 Га.

У Київському районі Харкова внаслідок обстрілу "ФАБ-500", горіла будівля навчального закладу. Постраждав 67-річний чоловік. 

У Куп'янську наслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено автівку. 

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