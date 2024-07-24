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У Києві викрили диверсантів, які підпалювали обладнання критичної інфраструктури та автомобілі військових

Зокрема, вони отримали завдання підпалити релейну та батарейну шафи на залізниці в Оболонському районі Києва.

У Києві викрили диверсантів, які підпалювали обладнання критичної інфраструктури та автомобілі військових
Фото: Київська міська прокуратура

У Києві викрили двох диверсантів, які підпалювали обладнання критичної інфраструктури та автомобілі військових. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, підозрювані через анонімний ТГ-канал отримали замовлення за гроші підпалити релейну та батарейну шафи на залізниці в Оболонському районі Києва.

Маючи при собі заздалегідь придбаний для підпалу розчинник фарби, один із підозрюваних облив легкозаймистою речовиною релейну та батарейну шафи неподалік залізничної станції, після чого підпалив їх. В цей час його спільник знімав це на відео та пильнував, аби підпалу ніхто не завадив.  

Також підозрювані на замовлення, отримане через ТГ-канал, підпалили автомобіль військового в Оболонському районі столиці. Вони облили автомобіль марки NISSAN NAVARA легкозаймистою рідиною та підпалили. Свої дії підозрювані знімали на відео, щоб надати його як доказ виконаної роботи. За цю роботу вони отримали 1 000 доларів США.

Наразі двох чоловіків затримано, їм повідомлено про підозру та обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Раніше Служба безпеки затримала трьох диверсантів ФСБ, які підпалювали релейні шафи на залізничних коліях у Харківській та Рівненській областях.

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