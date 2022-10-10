Чотири сюжети для України
Чотири сюжети для України
Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan
Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 13 людей (уточнено)
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 13 людей (уточнено)
ППО збила на сході російський винищувач Cу-34
ППО збила на сході російський винищувач Cу-34
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлюється)
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлюється)
Хто підірвав Кримський міст?
Хто підірвав Кримський міст?
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія зранку випустила по Україні 75 ракет і задіяла ударні БПЛА, – Залужний

41 ракету знищено. 

Росія зранку випустила по Україні 75 ракет і задіяла ударні БПЛА, – Залужний
Система протиповітряної оборони NASAMS
Фото: mil.in.ua

Зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні понад 70 ракет. Також вона застосовує ударні безпілотники.

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у телеграмі. 

"Країна-терорист Російська Федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА. Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО", – повідомив він.

Залужний наголосив, що Збройні сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян. Однак ворожа атака триває.

"Закликаю всіх знаходитися в укриттях!" – підкреслив він.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр додала, що согодні в період з 06:20 до 11:15 Рося завдала ракетні та ракетно-авіаційні удари по території України з районів Каспійського моря та Нижнього Новгороді по містам Київ, Львів, Прилуки, Хмельницький, Дніпро, Ніжин, Житомир, Харків. 

Попередньо в ударах було задіяно понад 74 ракет – інформація уточнюється. 

Крім того, противником було нанесено авіаційні удари із застосуванням 17 БпЛА типу "Шахід" з території Білорусі та АР Крим. 

Підрозділами ЗРВ, ППО СВ та авіацією Повітряних сил ЗСУ було знищено за попередніми даними 42 ракети (дані уточнюються). 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також